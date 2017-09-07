Не менее шести человек стали жертвами урагана "Ирма" на французской (северной) части острова Сен-Мартен в Карибском море. Разрушены почти все строения. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"Это огромная катастрофа, 95% острова разрушено. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего", - заявил агентству глава местного совета.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тыс. человек, в голландской - 40 тыс.

О жертвах и разрушениях в южной части острова пока не сообщается.



