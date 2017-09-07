Провап национальной сборной Армении, или очередной потерянный отборочный тур

Национальная сборная Армении по футболу проиграла очередные матчи… и лишилась участия в Мундиал-2018.

Начало….

Первое поражение на выезде от датчан со счетом 0:1. Главный тренер Варужан Сукиасян. Не было нескольких ведущих игроков и В. Сукиасян играл только на защиту. С румынами играли в Ереване основную часть вдесятером. Итог 0:5 в пользу румын. Виноватыми, по словам тренера, оказались даже журналисты.

Точку в его карьере поставил проигрыш Польше на их поле 1:2. Его заменил Артур Петросян. При нем наши выиграли у черногорцев 3:2. Новый 2017 г. сборная начала с победы над казахами 2:0. Больше очков у сборной не было. Мы вылетели из отборочного тура.

Артур Петросян. Уйти или остаться?

Говорят, побеждает команда, проигрывает тренер. Армянская сборная славится непредсказуемой игрой. Петросян возглавил ее, когда мы катились в пропасть. Его уход подтолкнет сборную - новому тренеру надо будет начать все с нуля. Нам надо поверить в него и в команду, независимо ото всего.

Проигравшие..?

У нас впереди еще две встречи - с Польшей и Казахстаном. Они нам ничего не дадут, но команде нужно поверить в себя, ведь у нас есть такие игроки как Г. Мхитарян. Проблемы, бывшие до Петросяна, прибавились к проблемам при Петросяне. После Березовского у нас проблема с голкиперами. Проблемы с защитой были и остались. Две последние игры показали, что нет игрока, который ведет команду.

Но плохая погода всегда кончается. Наступят лучшие времeна и для нашей сборной.