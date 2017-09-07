Европейские индексы - 06-09-17
МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.75% и составил 12214.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.29% и составил 5101.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7354.13 пункта, российский MICEX вырос на 0.53% и составил 2014.60 пункта, а RTSI вырос на 0.46% и составил 1107.18 пункта.
- 08:57 Европейские индексы - 06-09-17
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