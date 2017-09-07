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Американские индексы выросли - 06-09-17


НЬЮ-ЙОРК, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 6 сентября. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.25% и составил 21807.64 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 вырос на 0.31% и составил 2465.54 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq вырос на 0.28% и составил 6393.31 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.



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