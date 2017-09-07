Цены на цветные металлы - 06-09-17

ЛОНДОН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.69% и составила 2092.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.66% и составила 6891.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.09% и составила 2349.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.88% и составила 11990.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.46% и составила 20675.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.32% и составила 3089.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 61000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна