Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Трамп не исключил применение военных мер против КНДР


Президент США Дональд Трамп заявил, что военные меры в отношении КНДР не являются первоочередным выбором США, но не исключил их.

"Посмотрим, что будет происходить", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп журналистам, покидая Вашингтон перед поездкой в штат Северная Дакота.

Глава Белого дома также сообщил, что провел телефонную беседу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая прошла в "дружественном" и "сильном" тоне. Предполагается, что одной из ее тем также была КНДР.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1685 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1682 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1650 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1559 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1498 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации