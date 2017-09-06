Трамп не исключил применение военных мер против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные меры в отношении КНДР не являются первоочередным выбором США, но не исключил их.

"Посмотрим, что будет происходить", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп журналистам, покидая Вашингтон перед поездкой в штат Северная Дакота.

Глава Белого дома также сообщил, что провел телефонную беседу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая прошла в "дружественном" и "сильном" тоне. Предполагается, что одной из ее тем также была КНДР.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.