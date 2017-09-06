Мэр Еревана воздал дань памяти великому армянскому композитору Комитасу

В рамках проводимых с 6-го по 8-е сентября Дней Еревана в Санкт-Петербурге, находящийся с официальным визитом в северной столице РФ мэр Еревана Тарон Маргарян в сопровождении генерального консула РА в Санкт-Петербурге Грайра Карапетяна и главы официального представительства мэрии Еревана в Санкт-Петербурге Арменака Карапетяна и представителями официальной делегации воздал дань памяти основоположнику классической армянской музыкальной школы, великому армянскому композитору Комитасу.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, стоит отметить, что памятник Комитасу был установлен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в рамках 100-летней годовщины Геноцида армян, став еще одним свидетельством нерушимой дружбы и взаимного уважения двух народов.