Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден памятной медалью «Аргишти первый»

За тесное сотрудничество и значительный вклад в дело укрепления связей между столицей РА-Ереваном и северной столицей РФ-Санкт-Петербургом мэр Еревана Тарон Маргарян наградил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко памятной медалью «Аргишти Первый».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, выразив благодарность за высокую награду, Георгий Полтавченко отметил, что это еще одно свидетельство бескорыстной дружбы двух городов, что обязывает укреплять и расширять двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.