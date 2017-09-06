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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден памятной медалью «Аргишти первый»


За тесное сотрудничество и значительный вклад в дело укрепления связей между столицей РА-Ереваном и северной столицей РФ-Санкт-Петербургом мэр Еревана Тарон Маргарян наградил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко памятной медалью «Аргишти Первый».
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, выразив благодарность за высокую награду, Георгий Полтавченко отметил, что это еще одно свидетельство бескорыстной дружбы двух городов, что обязывает укреплять и расширять двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.



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