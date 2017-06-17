Предстоящие на 7 сентября мероприятия
21:10, Сентябрь 06, 2017
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- 21:10 Предстоящие на 7 сентября мероприятия
- 20:40 В рамках проводимых в Санкт-Петербурге Дней Еревана был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве
- 19:57 Губернатор Санкт-Петербурга принял приглашение принять участие в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2800»
- 19:21 Замминистра ИД Армении считает приоритетным преодоление препятствий, созданных в результате агрессивных и провокационных действий Азербайджана
- 19:18 В Ереване состоится «Неделя казахстанского кино»
- 18:50 В правительстве обсуждены вопросы расширения механизмов государственной поддержки в сфере легкой промышленности
- 18:32 В МИД Армении состоялся прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Японией
- 17:57 Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
- 17:52 В Иракском Курдистане представили бюллетень для референдума о независимости
- 17:38 Предстоящие на 7 сентября мероприятия
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-09-17
- 17:31 Азиатские индексы - 06-09-17
- 17:29 СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли может стать новым госсекретарем
- 17:25 Нетаньяху объявил о прорыве в отношениях Израиля с арабским миром
- 17:01 В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ
- 16:48 Ципрас: Болгария и Греция помогут в налаживании сотрудничества РФ и ЕС
- 16:36 Компания Nissan представила электрокар Leaf нового поколения
- 16:27 Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
- 16:04 Reuters: Мьянму за последние 2 недели покинули более 146 тыс. беженцев народности рохинджа
- 16:01 Facebook начнет брать с компаний плату за использование WhatsApp
- 15:50 В Венгрии считают решения суда ЕС по беженцам "ужасным и безответственным"
- 15:36 Фотовыставка «Ереван. Город и люди» открылась в Петропавловской крепости
- 15:29 Появилось первое фото актера из «Мистера Робота» в роли Фредди Меркьюри
- 15:26 Меган Маркл: "У нас с принцем Гарри любовь, и мы - пара"
- 15:22 ЕС готовит все необходимое для подписания в ноябре нового соглашения с Арменией
- 15:19 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Сирии
- 15:10 Швейцарская компания Barry Callebaut представила новый тип шоколада
- 14:56 Право произвести полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости было предоставлено мэру Еревана Тарону Маргаряну
- 14:45 Президент Южной Кореи: нефтяное эмбарго в отношении КНДР неизбежно
- 14:43 Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России
- 14:21 То, что происходит в Европе, ни что иное как суд над Азербайджаном: Шаварш Кочарян
- 14:06 Трамп оценил объем хранящегося за рубежом американского капитала в $4 трлн
- 14:03 На американской базе в Южной Корее дополнительно разместят четыре ПРО THAAD
- 13:41 Политический лидер Мьянмы заявила о массовой дезинформации вокруг ситуации в Ракхайне
- 13:29 Шесть подозреваемых в подготовке масштабных терактов задержаны в Испании и Марокко
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