В рамках проводимых в Санкт-Петербурге Дней Еревана был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве

После окончания официальной встречи мэра Еревана Тарона Маргаряна и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, в Смольном состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, меморандум о сотрудничестве был подписан между музыкальной школой имени Александра Спендиаряна и музыкальным училищем Санкт-Петербурга имени Римского-Корсакова. Аналогичные меморандумы были также подписаны между библиотекой имени Аветика Исаакяна Еревана с центральной библиотекой Санкт-Петербурга имени Владимира Маяковского и с библиотекой имени Михаила Лермонтова. Меморандум был подписан также между ереванской школой №181 и школой №489 Санкт-Петербурга.

Меморандумы о сотрудничестве были подписаны также между ереванским медицинским центром «Сурб Аствацамайр» и детскими городскими больницами Санкт-Петербурга №1 и №19, а также между медицинским центром Еревана «Григор Нарекаци» и родильным домом №17 Санкт-Петербурга.

После подписания меморандумов стороны выразили убежденность в том, что данные меморандумы станут дополнительным стимулом для расширения сотрудничества и укрепления двусторонних связей, что в свою очередь послужит на благо жителей Еревана и Санкт-Петербурга.