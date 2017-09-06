Губернатор Санкт-Петербурга принял приглашение принять участие в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2800»

В рамках Дней Еревана, стартовавших в Санкт-Петербурге, находящийся в северной столице РФ мэр Еревана Тарон Маргарян встретился в Смольном с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав мэра Еревана, губернатор Георгий Полтавченко придал важность проведению Дней Еревана в рамках тесного сотрудничества двух городов.

«Ход реализации подписанной между двумя городами программы сотрудничества на 2015-2020гг., является свидетельством эффективных, успешных и перспективных двусторонних партнерских отношений. В этом вопросе, господин мэр, несомненно, свою важную роль играет также ваша последовательность в вопросе эффективной реализации программы сотрудничества двух городов, которая дает возможность сделать взаимодействие более практичным и осязаемым. Ереван для нас надежный город-партнер, и мы это высоко ценим. Убежден, что Дни Еревана в Санкт-Петербурге пройдут на высоком уровне», - отметил Георгий Полтавченко.

Выразив благодарность за теплый прием, мэр Еревана Тарон Маргарян отметил, что проведение Дней Еревана в Санкт-Петербурге еще раз свидетельствует о высоком уровне установленных между двумя городами отношений и выразил убежденность в том, что эта встреча придаст новый импульс реализации программ между Ереваном и Санкт-Петербургом.

«Господин губернатор, мы высоко ценим усилия правительства Санкт-Петербурга и Ваши личные усилия, направленные на укрепление и расширение двусторонних отношений. Сформированные между Ереваном и Санкт-Петербургом отношения, несомненно, обеспечивают не только прекрасные практические результаты, но и отличаются бескорыстной дружбой. Уже стало доброй традицией проведение Дней Еревана в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга в Ереване, которые играют большую роль в повышении узнаваемости двух городов. Свидетельством деловой основы нашего сотрудничества являются также меморандумы, которые должны быть подписаны сегодня между мэрией Еревана и организациями, находящимися в ведомстве правительства Санкт-Петербурга», - отметил мэр Еревана Тарон Маргарян.

Стороны придали также особую важность организации круглых столов в рамках встречи, отметив, что они являются прекрасной платформой для обсуждения хода реализации программ сотрудничества, реализуемых в разных сферах городского хозяйства.

В завершении встречи мэр Еревана Тарон Маргарян пригласил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко приехать в Ереван в следующем году для участия в праздничных мероприятиях «Эребуни-Ереван 2800». Приняв приглашение, губернатор Санкт-Петербурга заверил, что непременно посетит Ереван и примет участие в юбилейных мероприятиях, посвященных Дню основания Еревана.