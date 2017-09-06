В Ереване состоится «Неделя казахстанского кино»

В Ереване с 18-го по 22 сентября 2017 года состоится «Неделя казахстанского кино», в рамках которого зрителям будут представлены лучшие произведения казахстанского кинематографа разных лет.

Как сообщает Арменпресс, в репертуаре недели будут такие фильмы, как «Шал», «Подарок Сталину», «Небо моего детства», «Номад» и «Транссибирский экспресс».

«Шал» (рус. «Старик») (кинотеатр «Москва», 18 сентября, 18:30) – фильм казахстанского режиссёра Ермека Турсунова, снятый по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Захватывающая и одновременно ироничная драма о человеке, его борьбе с природой и волками.

«Подарок Сталину» (кинотеатр «Москва», 19 сентября 19:00) - кинофильм производства Казахстана, России, Польши и Израиля о нелёгкой судьбе маленького еврейского мальчика Сабыра (Саши), сына репрессированных родителей, который в 1949 году попадает в Казахстан. Здесь его спасает от смерти дедушка-казах, который заменяет ему родителей. Роль пожилого Саши исполнил израильский писатель Давид Маркиш, чьи воспоминания легли в основу фильма.

Фильм получил гран-при первого международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», открыл 13-й Пусанский кинофестиваль в Корее, а черновой вариант этого фильма был показан на Берлинском и Каннском кинофестивалях.

«Небо моего детства» (кинотеатр «Москва», 20 сентября 19:00) - фильм режиссёра Рустема Абдрашева о детстве президента Казахстана Н.А. Назарбаева, снятый по мотивам его литературных воспоминаний «Без правых и левых», «Эпицентр мира», «В центре Евразии».

Фильм рассказывает о становлении личности и характера лидера нации, о его первых разочарованиях и победах, о надеждах и сбывшихся мечтах. Султан, так называли Нурсултана Абишевича в детстве, с малых лет мечтал о небе — хотел стать летчиком. К концу учебы в школе ему выпадает шанс поступить в Киевский институт гражданской авиации, но судьба направляет его к другим вершинам.

«Номад» (кинотеатр «Москва», 21 сентября 19:00) - совместный казахско-французский фильм 2005 года. Фильм основан на второй книге из трилогии-эпоса «Кочевники» казахского классика Ильяса Есенберлина.

Юноше Мансуру предначертано судьбой стать великим воином, объединить разрозненные казахские племена и навсегда изгнать из казахской степи Джунгарскую орду. Эта исполненная лиризма притча о подлинной любви, самоотверженной дружбе, верности долгу построена на реальных исторических событиях, происходивших в XVIII веке. Историческая основа фильма — биография Абылай-хана.

Помимо известных казахских актеров фильма также снялись звезды Голливуда – Марк Дакаскас, Джейсон Скотт Ли и другие.

«Транссибирский экспресс» (кинотеатр «Москва», 22 сентября 19:00) - приключенческий художественный фильм 1977 года. Второй фильм тетралогии о чекисте Чадьярове. Предыдущий фильм — Конец атамана (1970), следующие фильмы — Маньчжурский вариант (1989) и Кто вы, господин Ка? (2010).

Фильм воспроизводит события 1927 года, когда советские чекисты предотвратили политическое убийство крупного японского предпринимателя, ехавшего транссибирским экспрессом в Москву для торговых переговоров.