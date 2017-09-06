Замминистра ИД Армении считает приоритетным преодоление препятствий, созданных в результате агрессивных и провокационных действий Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян еще раз подчеркнул, что урегулирование конфликта Нагорного Карабаха будет основано на трех принципах и элементах, представленных в пяти заявлениях глав стран-сопредседателей, включающее в качестве основного элемента признание реализации народом Нагорного Карабаха права на самоопределение.

Как сообщает Арменпресс, комментируя по просьбе информационного агентства Aysor.am заявление министра иностранных дел Азербайджана относительно того, будто всем известно, что будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Кочарян сказал:

«Всем известно то, что неизвестно министру иностранных дел Азербайджана: прежде всего, должны быть преодолены препятствия, созданные в результате агрессивных и провокационных действий Азербайджана, и созданы благоприятные условия для продвижения вперед переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

А урегулирование будет основано на трех принципах и элементах, представленных в пяти заявлениях глав стран-сопредседателей, включающее в качестве основного элемента признание реализации народом Нагорного Карабаха права на самоопределение».