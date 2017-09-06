В правительстве обсуждены вопросы расширения механизмов государственной поддержки в сфере легкой промышленности

В ходе совещания в правительстве под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна были обсуждены возможности и варианты расширения механизмов государственной поддержки сфере легкой промышленности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, ответственные развития сферы выразили уверенность, что есть большой потенциал развития отрасли и экспорта. В этом контексте были затронуты вопросы повышения конкурентоспособности предприятий, модернизации, обеспечения доступности производства, возможных рисков на международном рынке.

Премьер отметил, что необходимо выбирать механизмы поддержки с учетом их эффективности и возможных рисков. Глава правительства отметил важность сокращения администрирования и подчеркнул, что ее нужно свести к минимуму.

Карапетян поручил заинтересованным ведомствам обсудить представленные предложения и представить результаты в аппарат правительства.

В ходе обсуждения были затронуты также вопросы налоговой инспекции в сфере общественного питания.