В Иракском Курдистане представили бюллетень для референдума о независимости

Высшая независимая комиссия по референдуму и выборам Иракского Курдистана представила образец бюллетеня, который будет использоваться во время референдума о независимости от Ирака, передает курдский телеканал Rudaw.

"Вы хотите, чтобы Иракский Курдистан и курдские территории вне Иракского Курдистана стали независимым государством?" — на такой вопрос, переведенный на четыре языка (курдский, арабский, туркменский и ассирийский), должны будут дать свой положительный или отрицательный ответ голосующие.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.

Глава автономного региона Масуд Барзани уже заявлял, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября.