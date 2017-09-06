Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-09-17
ЕРЕВАН, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 сентября, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 478.26 драм. Курс евро вырос на 2.50 драмa и составил 570.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 8.33 драм. Курс британского фунта вырос на 4.51 драмa и составил 623.03 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 36.39 драмa и составила 20535.97 драм. Цена серебра сократилась на 0.02 драмa и составила 274.93 драм. Цена платины сократилась на 16.35 драмa и составила 15468.67 драм.
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