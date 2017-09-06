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Азиатские индексы - 06-09-17


ТОКИО, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 19357.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.08% и составил 1592.00 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 3385.39 пункта, а HANG SENG снизился на 0.46% и составил 27613.76 пункта.



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