Азиатские индексы - 06-09-17

ТОКИО, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 19357.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.08% и составил 1592.00 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 3385.39 пункта, а HANG SENG снизился на 0.46% и составил 27613.76 пункта.