СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли может стать новым госсекретарем

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

"На прошлой неделе пошли упорные слухи, что он уходит и она займет должность", — заявил неназванный чиновник.

Несколько бывших и действующих чиновников Госдепартамента заявили изданию, что поводом для слухов стали редкие появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного количества заявлений по таким ключевым для внешней политики вопросам, как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

По оценке экспертов, на фоне громких комментариев президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса недостаток публичных заявлений главы американской дипломатии по северокорейской проблеме в целом снижает значимость диалога в списке возможных подходов Вашингтона к разрешению кризиса.

"Реальная роль дипломатии в ситуации с Северной Кореей таким образом до сих пор была скромной", — заявила специалист Центра новых подходов к охране безопасности США Мира Рапп-Хупер.