В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ

Сирийские войска нанесли «сокрушительное поражение» террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в центре и на востоке страны. Об этом в среду, 6 сентября, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

Он уточнил, что боевики выбиты из 59 населенных пунктов. Одной из самых крупных побед правительственной армии он назвал битву у города Дейр-эз-Зор. «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет», — отметил Рудской.

Как уточнил генерал-полковник, наступление на город развивается с юга, вдоль реки Евфрат.