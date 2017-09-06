Ципрас: Болгария и Греция помогут в налаживании сотрудничества РФ и ЕС

София и Афины могут стать посредниками в налаживании отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом, как сообщило агентство Blitz, заявил в среду на брифинге в греческом городе Кавала премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Очевидно, что в вопросе отношений с Россией две наши страны в состоянии сыграть роль моста, который мог бы быть построен между Евросоюзом и Россией с нашей помощью. Традиционные исторические связи, основанные на наших общих духовных традициях и культурных ценностях, могли бы облегчить сооружение этого моста", - сказал он.

"Абсолютно поддерживаю слова коллеги Ципраса", - отметил в свою очередь глава болгарского правительства Бойко Борисов.





