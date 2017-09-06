Компания Nissan представила электрокар Leaf нового поколения. Модель стала мощнее и быстрее, у нее увеличился запас хода без подзарядки, а автомобилем теперь можно будет управлять с помощью только одной педали – акселератора. Привычная педаль тормоза, как уверяет производитель, теперь понадобится только для экстренных ситуаций.

Leaf получит более мощный электромотор, который выдает 150 лошадиных сил. Он питается от комплекта литий-ионных батарей емкостью 40 киловатт-часов. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в в час. Запас хода модели увеличился с 250 до 378 километров.

Одна из особенностей нового электрокара – это система e-Pedal. Электронной педалью газа можно управлять машиной, не задействуя обычный тормоз и просто регулируя силу нажатия на нее. Когда водитель полностью отпускает акселератор, автоматически включается система рекуперации и механические тормоза, и автомобиль полностью останавливается. Машина может стоять на месте даже на крутых подъемах без нажатия на тормоз.