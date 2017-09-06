Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что решение суда Евросоюза по иску Будапешта и Братиславы об отмене квот на расселение беженцев является "ужасным и безответственным". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев.

"Правительство Венгрии считает сегодняшнее решение Европейского суда ужасным и безответственным", — заявил Сиярто, отметив, что решение суда "ставит под удар безопасность и будущее всей Европы".

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.