Фотовыставка «Ереван. Город и люди» открылась в Петропавловской крепости

В рамках программы «Дни Еревана в Санкт-Петербурге», проводимой с 6-го по 8-е сентября, в Петропавловской крепости северной столицы РФ открылась фотовыставка «Ереван. Город и люди».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на торжественной церемонии открытия выставки, состоящей из 86 фотографий, присутствовали также мэр Еревана Тарон Маргарян и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Мэр Еревана и губернатор Санкт-Петербурга обошли выставку и ознакомились с представленными фотографиями. Ответственные лица отметили, что на фотографиях из коллекции Музея истории города Еревана и Историко-археологического музея - заповедника Эребуни, представлены старые и новые улицы, кварталы, общественные здания, памятники, общегородские и торжественные мероприятия Еревана, и, конечно, люди, которые сыграли важную роль в политической, экономической и культурной жизни города.

Отметим, что фотовыставка «Ереван. Город и люди», открытая в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, будет действовать с 6-го по 20-е сентября.