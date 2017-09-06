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Появилось первое фото актера из «Мистера Робота» в роли Фредди Меркьюри


В сети появился первый снимок американского актера Рами Малека в роли вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Фотографию опубликовало в Twitter издание Entertainment Weekly в среду, 6 сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Фильм, в котором сыграет звезда сериала «Мистер Робот», будет называться «Богемская рапсодия» в честь хита Queen. Режиссером байопика выступит Брайан Сингер, снявший «Люди Икс: Апокалипсис» и «Подозрительные лица».

Подготовительные стадии производства ленты начались в 2010 году. Изначально планировалось, что роль Меркьюри исполнит британский актер Саша Барон Коэн («Борат», «Диктатор», «Бруно»), но он отказался, в том числе, из-за отсутствия сцен с кокаином.

Рами Малек — обладатель «Золотого глобуса» за участие в «Мистере Робот». Он также сыграл персонажа Джоша Вашингтона в игре Until Dawn.



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