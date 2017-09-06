ЕС готовит все необходимое для подписания в ноябре нового соглашения с Арменией

Ответственные лица прилагают все усилия для подписания нового соглашения между ЕС и Арменией на предстоящем саммите Восточного партнерства в ноябре. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на пресс-конференции руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Я только что вернулся из Брюсселя, приехал в Ереван в 5 часов утра, и должен сказать, что все мои разговоры с людьми в Брюсселе, которые отвечают за подготовку необходимых вопросов для подписания соглашения, свидетельствуют о том, что все идет нормально. ЕС готовит все необходимое для подписания нового соглашения в ноябре», - сказал Свитальский.