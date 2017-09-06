Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Сирии

Президент Армении Серж Саргсян 6 сентября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов.