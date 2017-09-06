Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Сирии
Президент Армении Серж Саргсян 6 сентября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов.
На встрече собеседники обсудили повестку армяно-сирийских отношений, коснулись возможностей развития и укрепления взаимодействия в различных отраслях. Президент Республики и посол Сирии также обменялись мнениями вокруг ситуации в Сирии и, в целом, на Ближнем Востоке, поговорили о региональных проблемах и вызовах.
Говоря о сирийском кризисе, президент Серж Саргсян выразил надежду, что власти Сирии и дружественный сирийский народ смогут во главе с президентом страны противостоять этому большому испытанию, и в стране наконец установится мир и стабильность, в чём Армения заинтересована.
"В разные периоды истории всем народам выпадают испытания, и те, кто могут им противостоять, продолжают свой путь. Армения, будучи глубоко озабоченной судьбой сирийского народа, всё это время с болью следила за событиями и ухудшением гуманитарной ситуации, и по мере своих возможностей оказывала помощь как подвергающейся лишениям сирийско-армянской общине, так и всему сирийскому народу", - сказал президент Саргсян.
Посол Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим выразил благодарность президенту Республики за прием и тёплые слова, подчеркнув, что власти Сирии высоко оценивают позицию дружественной Армении ее помощь в деле установления в стране мира и стабильности. Посол с почтением говорил о сирийской армянской общине, которая, по его словам, является неделимой частью сирийского народа и на протяжении десятилетий вносит большой вклад в дело развития страны. Посол Сирии заверил, что армянская община, пользующаяся большим уважением в его стране, всегда была и продолжает оставаться в центре внимания властей Сирии.