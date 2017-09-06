Швейцарская компания Barry Callebaut представила новый тип шоколада

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut разработал розовый шоколад, который стал четвертым известным типом шоколада наряду с горьким, молочным и белым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет CNBC. Рубиновый шоколад был представлен во вторник в Шанхае.

"Новый шоколад обладает насыщенным вкусом и характерным розовым оттенком", - говорится в сообщении компании. Этот шоколад получается из какао-бобов сорта Ruby и характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, при этом в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.

Технология получения данного шоколада была разработана в научно-исследовательских центрах компании в Париже и Брюсселе при участии специалистов Бременского университета Якобса. В компании работали над новым шоколадом не один год. Для его производства ученые выделили определенные элементы из рубинового какао-боба.

Barry Callebaut прослеживает свою историю с 1842 года, в настоящем виде компания существует с 1996 года.