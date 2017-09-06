Право произвести полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости было предоставлено мэру Еревана Тарону Маргаряну

Мэр Еревана, находящийся с официальным визитом в северной столице РФ по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, посетил Петропавловскую крепость, где ему было предоставлено право произвести полуденный выстрел из пушки.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, стоит отметить, что полуденный выстрел — существующая в Санкт-Петербурге традиция отмечать полдень артиллерийским выстрелом со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Этот обычай был введен еще при Петре Первом. Право произвести полуденный выстрел время от времени предоставляется почётным гражданам Санкт-Петербурга и высоким гостям города. Мэр Еревана сделал также запись в Книге почетных гостей крепости.