Президент Южной Кореи: нефтяное эмбарго в отношении КНДР неизбежно

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР неизбежно, и призвал Россию к сотрудничеству в этом вопросе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтерсо ссылкой на южнокорейские СМИ.

Официальный представитель президента Южной Кореи пока не подтвердил агентству эту информацию.

Мун Чжэ Ин в настоящий момент принимает участие в Восточном экономический форум во Владивостоке.

"Президент попросил Россию о помощи, отметив, что необходимо по меньшей мере прервать поставки нефти Северной Корее на данный момент", — приводит агентство Ренхап слова пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Ён Чана.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее в сентябре заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России. Он отметил, что это оказывает определенное влияние на те меры, которые предпринимает мировое сообщество в отношении КНДР.