Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России

Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали в среду продление на полгода черного списка России, срок действия которого истекает 15 сентября. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы ЕС на заседании сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер на шесть месяцев", - сказал он.

По словам дипломата, решение постпредов должно быть теперь одобрено Советом ЕС до 15 сентября, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Последний раз действие черного списка в отношении России продлевали на полгода в марте - до 15 сентября 2017 года. Тогда в него входили 146 человек и 37 компаний. Однако 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции распространены еще на три физических и три юридических лица.

Таким образом, на сегодняшний день в черный список входят 153 человека и 40 компаний. Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.





