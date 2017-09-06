На американской базе в Южной Корее дополнительно разместят четыре ПРО THAAD

Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных систем ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на минобороны страны.

Системы ПРО будут размещены в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах от столицы Южной Кореи, сообщает агентство.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание систем THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.