Шесть подозреваемых в подготовке масштабных терактов задержаны в Испании и Марокко

Правоохранительные органы Испании и Марокко взяли под стражу шестерых человек, которые готовили "крупномасштабные атаки". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду глава МВД Испании.

Полиция Испания и стражи правопорядка Марокко "ликвидировали джихадистскую террористическую ячейку, состоящую из шести человек", говорится в заявлении испанского МВД.

Отмечается, что пятеро из них были арестованы в Марокко, еще один - близ испанского анклава Мелилья.