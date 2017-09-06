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Шесть подозреваемых в подготовке масштабных терактов задержаны в Испании и Марокко


Правоохранительные органы Испании и Марокко взяли под стражу шестерых человек, которые готовили "крупномасштабные атаки". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду глава МВД Испании.

Полиция Испания и стражи правопорядка Марокко "ликвидировали джихадистскую террористическую ячейку, состоящую из шести человек", говорится в заявлении испанского МВД.

Отмечается, что пятеро из них были арестованы в Марокко, еще один - близ испанского анклава Мелилья.

 

 



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