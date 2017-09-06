CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании

Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы в ноябре прошлого года Дональду Трампу, в своей новой книге подвергла критике своего соперника в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на пост президента - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила во вторник телекомпания CNN, Клинтон утверждает, что выпады Сандерса в ее адрес в ходе предвыборной кампании "нанесли долгосрочный ущерб" ее шансам добиться победы. "На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность, - говорится в отрывке, приведенном во вторник телекомпанией CNN. - Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни, как только возможно. Я чувствовала себя как в оковах".

Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября издательством Simon and Schuster и станет ее третьей подобной работой.