В Армении около 300 предпринимателей находятся в зоне риска

Благодаря установке информационных технологий, в налоговой системе Армении были проведены процессы оптимизации и экономии ресурсов. 6 сентября, в ходе встречи с журналистами, заместитель председателя Госкомитета по налогам Вахтанг Мирумян сообщил, что контроль над бизнес-полем ГКН начал проводить посредством “умных” систем. “Решением правительства утверждено, что главным механизмом оценки рисков будет избран мониторинговый центр, где будут оцениваться риски хозяйствующих субъектов, их реалистичность. Если выяснится, что риски присутствуют, будут проведены соответствующие контрольные мероприятия”, - сказал заместитель председателя Госкомитета по налогам Вахтанг Мирумян.

Как сообщает «Арменпресс», Мирумян напомнил, что несколько месяцев назад был открыт мониторинговый центр, и подчеркнул, что сегодня уже можно подвести итоги его трехмесячной деятельности.

“У нас около 3000 хозаяйствующих субъектов, которые оповещены мониторинговым центром. Мониторинговый центр, в основном, оценивает риски нарушения правил эксплуатации кассовых аппаратов и оформления документов. Должен отметить, что мониторинговый центр не будет ограничиваться этими двумя функциями. Вскоре мы внедрим новые направления”, - сказал заместитель председателя Госкомитета по налогам Вахтанг Мирумян.

В ходе работы мониторингового центра, было обнаружено около 300 хозяйствующих субъектов в рисковой зоне, которые находятся в зоне налогового контроя. Он добавил, что в дальнейшем у них будет возможность представлять также результаты этого контроля. Заместитель председателя Госкомитета по налогам Вахтанг Мирумян сообщил также, что, по результатам оценок мониторингового центра, в числе 300 хозаяйствующих субъектов находятся и малые, и средние, и крупные предприниматели.