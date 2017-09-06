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Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы


Москва будет настаивать, чтобы в американской резолюции по КНДР было подчеркнуто отсутствие военного решения проблемы Корейского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я понимаю, американцы уже подготовили резолюцию [по КНДР], и говорить, не видя текста, о том, что мы будем ее блокировать или поддерживать, наверное, не очень корректно", - сказал глава российского дипведомства.

"Однозначно, будем продвигать необходимость заострить безальтернативность переговорного решения, заострить отсутствие военного решения этой проблемы", - подчеркнул Лавров.



 



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