Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы

Москва будет настаивать, чтобы в американской резолюции по КНДР было подчеркнуто отсутствие военного решения проблемы Корейского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я понимаю, американцы уже подготовили резолюцию [по КНДР], и говорить, не видя текста, о том, что мы будем ее блокировать или поддерживать, наверное, не очень корректно", - сказал глава российского дипведомства.

"Однозначно, будем продвигать необходимость заострить безальтернативность переговорного решения, заострить отсутствие военного решения этой проблемы", - подчеркнул Лавров.





