Президент Арцаха принял члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатряна

6 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян принял члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации администрации президента Арцаха.

На встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Родиной и Диаспорой и региональных процессов.