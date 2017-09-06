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Президент Арцаха принял члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатряна


6 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян принял члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации администрации президента Арцаха.

На встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Родиной и Диаспорой и региональных процессов.

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