Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей-нелегалов из США

Бывший президент США Барак Обама на своей странице в Facebook назвал жестоким и ошибочным решение нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Эти молодые люди настоящие американцы, но только не на бумаге. Родители привезли их в нашу страну еще совсем детьми. Возможно, что другого государства они просто не знают и не владеют никаким другим языком, кроме английского (...) Нельзя делать этих молодых людей объектом нападок, они не сделали ничего плохого», — написал 44-й президент США.