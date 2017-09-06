В Британии требуют начать расследование по делу об отмывании денег Азербайджаном, а Баку вновь обвиняет армян

Представители оппозиции Соединенного королевства требуют у премьер-министра Терезы Мей начать расследование по отмыванию денег властями Азербайджана и вовлеченности в это британских компаний. Как передает «Арменпресс”, об этом сообщает авторитетная британская газета The Guardian.

Спикер Терезы Мей ответил, что Национальное агентство по преступлениям изучит эти сведения.

“Пришло время публично отстирать грязное белье и выяснить, кто кому и за что платил. Мы нуждаемся во всестороннем расследовании, чтобы убедиться, что грязные деньги не использовались с целью уронить престиж нашей страны”, - сказал бывший глава либерал-демократов Тим Фарон.

Член британского парламента Маргарет Ходж подчеркнула, что пока не ясно, кто стоит за организовавшими незаконную деятельность в Великобритании 4-мя компаниями, такая недопустимая ситуация может повториться.

Член англо-азербайджанского общества Джовдат Гулиев, бывший одним из получателей, буквально через несколько минут после появления этого материала подал в отставку. Он получил около 400 тысяч фунтов стерлингов. Бывший сотрудник British Petrolium работал на государственную нефтяную компанию Азербайджана. Из полученных им денег ни пенни не было перечислено обществу. Гулиев не объяснил, откуда у него деньги, но сказал, что они законные и получены “на личные нужды”.

Интересна бурная реакция Баку, который с ходу обвинил The Guardian в потворствовании армянской диаспоре. Автор первого официального отклика помощник президента Азербайджана Али Гасанов объявил, что Азербайджан “стал жертвой британской разведки, армянской диаспоры и Соединенных Штатов”.

“Когда это The Guardian писала правду об Азербайджане? Она известна на протяжении десятилетий своей антиазербайджанской политикой”. Гасанов назвал опубликованный доклад “пристрастным, безосновательным и провоцирующим”. Более того, в Азербайджане считают, что кампания организована Д. Соросом и сотрудничающими с ним армянскими лоббистскими организациями.

Сразу после появления доклада Азербайджан блокировал на своей территории сайт Проекта освещения организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project), где были опубликованы подробности дела, получившего название “Азербайджанской прачечной”.

“Азербайджанская прачечная” действовала два года, до 2014 г. Хотя, как отмечается в докладе, источник снабжения деньгами неизвестен, есть достаточно доказательств, что они связаны с семьей Алиева. Деньги шли на подкуп политических деятелей, оплаты услуг лоббистов, личные нужды высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Оплата производилась через эстонский филиал датского банка Danske Bank.