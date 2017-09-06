Молодежная сборная Армении занимает второе место в 7-й группе

Молодежная сборная Армении по футболу занимает второе место в 7-й группе отборочного тура чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», команда 21-летних набрала после 3 игр 4 очка и занимает второе место. На первом месте команда России, которая то же количество очков набрала после 2 игр.

3-е, 4-е и 5-е места с 3 очками занимают команды Сербии, Австрии и македонии, которые провели пока по одной встрече. Ни одного очка после 4 игр не имеет команда Гибралтара.

Следующую встречу наша сборная проведет 2 октября со сборной Гибралтара.

Фото ФФА