В Европе будет представлен армянский опыт работы с диаспорой

Председатель постоянной комиссии по внешним связям НС РА Армен Ашотян по приглашению парламента Португалии 7-8 сентября примет участие в Лиссабоне в конференции, организуемой по инициативе ПАСЕ и посвященной механизмам межпарламентского сотрудничества в рамках политики работы с диаспорами.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении общественных связей НС РА, в рамках конференции предусмотрено выступление Армена Ашотяна, посвященное вопросам делового сотрудничества с диаспорой.

В завершении конференции предполагается принять меморандум о межпарламентском сотрудничестве по вопросам диаспор.