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В Европе будет представлен армянский опыт работы с диаспорой


Председатель постоянной комиссии по внешним связям НС РА Армен Ашотян по приглашению парламента Португалии 7-8 сентября примет участие в Лиссабоне в конференции, организуемой по инициативе ПАСЕ и посвященной механизмам межпарламентского сотрудничества в рамках политики работы с диаспорами.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении общественных связей НС РА, в рамках конференции предусмотрено выступление Армена Ашотяна, посвященное вопросам делового сотрудничества с диаспорой.

В завершении конференции предполагается принять меморандум о межпарламентском сотрудничестве по вопросам диаспор.

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