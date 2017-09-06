Джоркаев-младший вступит в молодежную сборную Армении
11:44, 6 Сентябрь, 2017
Сын чемпиона мира и Европы по футболу Юрия Джоркаева, Оган Джоркаев вступит в молодежную сборную Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил главный тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян.
“Мы следили за играми Огана Джоркаева. Он оставил на нас хорошее впечатление, и если вопрос его документов решится, то он станет членом нашей сборной”, - сказал Восканян.
Джоркаев-младший выступает во второй команде “Нанта”, которая играет в 3-м дивизионе первенства Франции по футболу.Оган Джоркаев родился в 1997 году. Выступал в третьих командах клубов “Эвиан” и “Монпелье”.