Заболеваемость парэнтеральным вирусным гепатитом пошла на спад

В июне-июле 2017 г. в Армении заметно уменьшение заболеваемости острым парэнтеральным вирусным гепатитом. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на данные доклада “Эпидемиологическая ситуация с инфекционными, пищевыми и химическими отравлениями” за июль 2017 г.

Показатель по гепатиту в июле, по сравнению с тем же периодом прошлого года, зафиксировал 7-кратное снижение. Зарегистрирован всего один случай заболевания. Вероятный источник заражения неизвестен.

Июньский показатель по сравнению с прошлым годом зафиксировал 1,3-кратное снижение – всего 4 случая. Выявлены возможные источники заболевания. В двух случаях дети заразились от матерей, в одном случае больной заразился в России. В четвертом случае источник остался неизвестным.