Армянская обувь выходит на российский рынок

При содействии Фонда развития Армении 8 обувных компаний 5-8 сентября представили свою продукцию единым павильоном на московской международной выставке «MosShoes-2017».

По результатам мартовской выставки армянские компании уже заключили договора на поставку в РФ обуви на 300 млн драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационной службе Фонда.

«MosShoes» - крупнейшая в России и Восточной Европе выставка обувной продукции и кожевенного производства, проводится 4 раза в год, ее посещают 10-12 тысяч человек, в основном оптовые покупатели, специалисты и дистрибьюторы. Во время выставки специалисты Фонда помогают армянским производителям находить партнеров, встретиться с потенциальными клиентами и заказчиками.

“Фонд представляет Армению и ее лучших производителей на разных площадках, организует встречи с потенциальными партнерами, поставщиками и покупателями. Я надеюсь, что и сейчас будут заключены новые контракты”, - отметила организатор мероприятий группы маркетинга Фонда Лусине Ованнисян.

Правительство Армении оказало поддержку армянским компаниям “Дженни”, “Бабинни”, Кей энд кей шуз”, “Арма ледер”, индивидуальным предпринимателям Арсену Бадикяну, Карену Тарвердяну, Тиграну Симоняну для участия в выставке, продвижения узнаваемости армянских товаров.

В работе выставки «MosShoes-2017» участвуют более 500 компаний – лидеров в производстве обуви и кожаных изделий из около 30 стран, в том числе и представляющие всемирно известные бренды.