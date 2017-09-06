Эдуард Шармазанов посетил дом-музей братьев Орбели

Заместитель председателя НС Армении Эдуард Шармазанов 5 сентября посетил дом-музей братьев Орбели в Цахкадзоре. В этом году отмечается 135-летие физиолога Левона Орбели и 130-летие армениста, востоковеда и этнографа, президента-основателя Академии наук Армении Овсепа Орбели.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и информации НС, вице-спикер осмотрел экспозицию дома-музея, выслушал предложения сотрудников.

“Братья Орбели представляют цвет армянской научной мысли, каждый из них достиг всемирной известности. Их научное наследие огромно”, - подчеркнул вице-спикер.

Эдуард Шармазанов сообщил, что по его предложению 25 сентября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга Парламентская ассамблея СНГ организует мероприятия памяти Овсепа Орбели. Он добавил, что в октябре в НС будет организована выставка экспонатов дома-музея, пройдет неделя братьев Орбели.

‘Мы обязаны помнить, возвеличивать и представить будущим поколениям трех великих братьев – выдающихся деятелей армянской научной мысли ХХ века”, - подчеркнул г-н Шармазанов.

Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны О. Орбели, будучи директором Эрмитажа, спас от уничтожения бесценные экспонаты. Его имя – один из символов победы Ленинграда.

В беседе с работниками дома-музея он высказал мысль, что можно обсудить вопрос присвоения имени Овсепа Орбели Институту археологии и этнографии НАН РА.