Девятый эпизод «Звездных войн» остался без режиссера
Колин Треворроу покинул кресло режиссера девятого эпизода «Звездных войн». Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
«Lucasfilm и Треворроу приняли взаимное решение расстаться из-за разного видения проекта», — утверждается в заявлении киностудии. Пока неизвестно, кто займет освободившееся место режиссера.
«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Производство очередного эпизода саги должно начаться в январе 2018-го, а премьера состоится 24 мая 2019 года.
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