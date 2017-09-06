Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против Руссефф и Лулы да Силвы

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении обвинений в организации преступного сообщества в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Обвинения также выдвинуты в адрес нескольких бывших министров бразильского правительства и сенатора Глейзи Хоффман, которая является председателем левой Партии трудящихся (ПТ).

Всем фигурантам этого уголовного дела грозит от трех до восьми лет тюремного заключения.

В документе, составленном Жано, говорится, что в период с 2002 по 2016 год фигуранты дела "основали и организовали структуру преступного сообщества для совершения множества преступлений, преимущественно против государственной администрации".



