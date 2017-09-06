Германия вновь предупредила своих граждан об опасности поездок в Турцию

МИД ФРГ на своем официальном сайте обновило предупреждение своим гражданам об опасности поездок в Турцию. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на германское Deutsche Welle.

МИД напоминает, что после прошлогодней попытки переворота в этой стране задержаны много граждан ФРГ. Министерство подчеркивает, что задержания возможны даже в туристических зонах. Особой опасности подвергаются люди с двойным гражданством Германии и Турции или имеющие личные связи в этой стране.

Министр ИД Зигмар Габриэль отмечает, что это очередное предупреждение об опасности в Турции для туристов из ФРГ.

В аэропорту Анталии 31 августа была задержана супружеская пара граждан ФРГ. Немецкая Süddeutsche Zeitung пишет, что основанием послужило анонимное электронное письмо, посланное властям Турции. 4 сентября женщину освободили, а ее супруг продолжает оставаться в Турции. Его обвиняют в связях с гюленистами.

По данным МИД ФРГ, в тюрьмах Турции сейчас находятся 54 гражданина Германии. 11 из них задержаны по политическим мотивам.