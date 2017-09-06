СМИ: на западе Мьянмы боевики совершили новые нападения

Власти Мьянмы заявляют о новых нападениях боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на севере штата Ракхайн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщило правительственное Myanmar News Agency.

По его данным, нападениям подверглись три населенных пункта в приграничном с Бангладеш округе Маунгдау. "Перед отступлением террористы сожгли более сотни домов", - информирует агентство со ссылкой на местные власти. Уточняется, что в результате столкновений "один из боевиков был уничтожен".

Ситуация в штате Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы уже превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли более 120 тыс. беженцев рохинджа.





AP Photo / Bernat Armangue