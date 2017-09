Десятки известных американских актеров и музыкантов примут участие в телемарафоне "Hand in Hand" (Рука об руку) в поддержку пострадавших от урагана "Харви", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Доходы от телемарафона будут направлены организациям United Way, Habitat for humanity, Save the Children, Feeding Texas, Direct Relief, а также фонду последствий урагана…", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте акции. Она пройдет 12 сентября в 20.00 по времени E.T. (03.00 мск).

По данным портала, в телемарафоне примут участие известные голливудские актеры Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Джейми Фокс, Мэттью Макконахи, Джулия Робертс, Адам Сэндлер, Барбара Стрейзанд, а также группа Black Eyed Peas, исполнители Beyonce, Джастин Бибер, Келли Роуланд и многие другие.

Прямая трансляция будет вестись из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Нэшвилла.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек.