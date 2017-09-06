Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

С Сельскохозяйственным союзом Армении обсуждены новые программы аграрного сектора


Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян сегодня принял членов  Сельскохозяйственного союза Армении для обсуждения разработанных министерством новых программ и путей сотрудничества.

Как сообщили  «Арменпресс»  в отделе информации и связям с общественностью министерства, обсуждались проблемы частичного субсидирования предоставляемых аграриям кредитов, возможные при этом риски и предполагаемая выгода.

Была рассмотрена пилотная программа внедрения страховочной системы, улучшения консультативных систем и обеспечения качества профобразования.

Министр Игнатий Аракелян подчеркнул важность сотрудничества государственных и общественных структур, активное участие в обсуждении программ развития аграрного сектора и повышение в областях информированности о программах.

Выразив благодарность за сотрудничество, сопредседатель Союза Маргарита Акопян отметила важность сотрудничества и вовлечения Союза в эту работу, что дало возможность отразить и учесть мнение общественных организаций в разработке программ.

Стороны договорились о постоянном мониторинге программ Союза, оценке их результативности, дополнении стратегии развития села и сельского хозяйства.

Будет создана рабочая группа, которая изучит соответствующее законодательное поле и представит свои замечания и рекомендации по его улучшению.

В заключение был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписали министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян и  сопредседатели Сельскохозяйственного союза  Маргарита Акопян, Вардан Урутян и Мэри Никогосян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации